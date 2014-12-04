Росія хоче до кінця року розпочати постачання Ірану товарів в обмін на нафту

Росія до кінця поточного року може розпочати постачання товарів Ірану в обмін на нафту, вважає голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв, передає «Газета.Ru».

«Я не виключаю, що до кінця цього року розпочнеться практична реалізація», - сказав він.

Читайте такожЯдерні переговори з Іраном: Що це і які цілі переслідують сторони - The IndependentУ свою чергу, глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що фізичних поставок Ірану в 2014 році не буде. Він уточнив, що відомство на даний момент формує списки товарів, які підуть на експорт. «Мова йде не тільки про продовольство, а й про будівництво спільних об'єктів і постачання обладнання», - уточнив міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, США пригрозили Росії розширенням санкцій за угоди з Іраном.

"Ми знаємо про переговори між Росією та Іраном, які стосуються різних галузей економічного співробітництва. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком цих дискусій щодо перспектив співпраці. Ми не знаємо конкретні деталі переговорів. Якщо будуть підозри, що домовленості є санкціонними, ми будемо діяти, але поки ми не можемо (робити це) абстрактно", - заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі.