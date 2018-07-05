Нафта дешевшає через претензії Трампа до ОПЕК

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,58 відсотка до $77,79 за барель.

Ціни на нафту знижуються зранку в четвер на тлі чергових претензій президента США Дональда Трампа до картелю ОПЕК.

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"Монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на паливо зростають, але вона докладає мало зусиль, щоб допомогти виправити ситуацію", – написав напередодні в своєму твіттері Трамп.

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,58 відсотка до $77,79 за барель, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу $73,77 за барель, що на 0,5 відсотка нижче за попереднє закриття.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 496,7 юаня за барель.

Гравці ринку також продовжують уважно стежити за розвитком торгового конфлікту США і Китаю.

Вашингтон раніше оголосив про введення з 6 липня ввізних мит на товари з Китаю на загальну суму $34 мільярди, і Пекін пообіцяв відразу ж вжити заходів у відповідь, які в тому числі можуть торкнутися імпорту американської нафти.

За останні два роки США значно збільшили поставки сировини до Китаю, обсяг яких у липні досяг приблизно 400.000 барелів на добу.

Введення Пекіном тарифу на імпорт американської нафти зробить її неконкурентоспроможною в Китаї, вважають аналітики, відзначаючи при цьому, що останньому не становитиме особливих труднощів знайти альтернативні джерела поставок.