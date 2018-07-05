Депутати закликали Євросоюз не допустити будівництва «Північного потоку-2»

У заяві сказано, що газопровід загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи.

Верховна Рада закликала Євросоюз вжити заходів щодо запобігання будівництву газопроводу «Північний потік-2».

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення проголосували 233 народних депутата.

«Очікуємо від Європейського Союзу підтвердження стратегічної ролі України як країни-партнера для постачання газу в Європейський Союз, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для запобігання будівництву політично мотивованого проекту транзитного газопроводу «Північний потік-2», який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи», - сказано у зверненні.

Разом з тим Верховна Рада вітає рішення інститутів ЄС про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги шляхом прийняття четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро, яка повинна сприяти задоволенню зовнішніх фінансових потреб держави та підтримці реформування.

«Також закликаємо Європейський Союз спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених у концепцію Європейського Плану для України», - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» і заявляє, що він жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.

17 травня керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства та переговорів з питань розширення ЄС Петер Вагнер сказав у Києві, що Єврокомісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу в разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав «Північний потік-2» новим видом гібридного зброї, покликаного поставити Європу в залежність від Росії, і зазначив, що Україна пропонує європейським споживачам надійний маршрут поставок енергоресурсів.

Раніше прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що країна має у своєму розпорядженні необхідні законодавчі інструментами для заборони будівництва, однак вважає, що питання будівництва «Північного потоку-2» має розглядатися на європейському рівні.