У Росії кажуть, що остаточно відмовилися від «Південного потоку»

Міністр енергетики РФ Олексій Новак вважає, що рішення про припинення будівництва "Південного потоку" остаточне, заявив він після послання президента Федеральним Зборам РФ, передає Прайм.

"Рішення було прийнято, на мій погляд, остаточно і сьогодні ми вже займаємося обробкою будівництва трубопроводу за іншим маршрутом", - зазначив Новак.

За його словами, це буде трубопровід в Туреччину згідно з домовленостями між двома президентами.

1 грудня президент РФ Володимир Путін сказав, що "в нинішніх умовах Росія не буде реалізовувати проект "Південний потік". У свою чергу, глава "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що проект "Південний потік" більше не актуальний. "Все, проект закритий", - сказав глава компанії журналістам, коментуючи російсько-турецькі переговори на вищому рівні.

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Водночас, Росія продовжить розвивати зв'язки в газовій сфері з Туреччиною, для якої будуть знижені ціни і побудований додатковий трубопровід. РФ готова побудувати ще одну трубопровідну систему і створити газовий хаб.

Міллер пояснив, що для нового газопроводу до Туреччини буде задіяна та ж вхідні станція, що і для "Південного потоку" - компресорна станція "Російська".

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Проект "Південний потік" вартістю 15,5 млрд євро був розрахований на поставку 67 млрд кубометрів газу в рік. Зараз потужності "Блакитного потоку", який постачає російський газ до Туреччини дном Чорного моря, складають 16 млрд кубометрів в рік. Туреччина неодноразово раніше пропонувала РФ використовувати свою територію в якості початкової точки поставок російського газу до Європи.