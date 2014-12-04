Україна через похолодання збільшує відбір газу зі сховищ

Згідно з даними держкомпанії «Укртрансгаз», 2 грудня добовий відбір збільшився порівняно з попереднім днем до 133 млн куб. м від 110 млн куб. м.

Станом на 2 грудня запаси газу у ПСГ України становили 13,772 млрд куб. м.

Від початку опалювального сезону запаси газу у сховищах скоротилися майже на 3 млрд кубометрів.

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Україна після припинення «Газпромом» у червні продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути постачання «блакитного палива» з Європи: польський, угорський та словацький.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, Україна у найближчі дні може здійснити передоплату російському «Газпрому» для початку поставок газу.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.