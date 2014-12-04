Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для США та Азії

Саудівська Аравія з січня 2015 року знизить ціни на нафту для США та Азії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

Вартість нафти Arab Light знижена на $2 за барель.

Як раніше повідомляв Wall Street Journal з посиланням на джерела, Саудівська Аравія не має наміру скорочувати обсяги видобутку нафти і розглядає в якості допустимої для себе ціну бареля Brent до $60.

Найбільший виробник нафти в рядах ОПЕК Саудівська Аравія вважає, що нафтові ціни здатні стабілізуватися в районі $60 за барель. Ер-Ріяд та інші країни Перської затоки впевнені, що здатні витримати цей ціновий рівень", - пише видання.

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Країни Перської затоки не встановили для себе певну цільову ціну бареля, і якщо вона впаде нижче $60, то тривалий час на цьому рівні не протримається, говорить джерело WSJ.

На думку джерел газети, нинішній підхід Саудівської Аравії означає, що в найближчій перспективі вона не піде на скорочення видобутку, навіть якщо ціни на нафту продовжать падіння.