Іран прогнозує зростання цін на нафту до $100 і звинувачує у цьому Трампа

У США зростають ціни на бензин, і це може вплинути на результат республіканців під час проміжних виборів у Конгрес.

Ціни на нафту повернуться до позначки $100 за барель через дії президента США Дональда Трампа.

Про це заявив представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебілі, передає РБК з посиланням на Reuters.

За його словами, через те, що США заблокували Ірану доступ до глобальних ринків, країна стала "заручницею Саудівської Аравії і Росії", які не зацікавлені у зниженні цін на нафту.

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"Відповідальність за те, що споживачі по всьому світу, особливо в США, платять необгрунтовані гроші за паливо, лежить на ваших плечах, а скоро ми побачимо ціни в $100 за барель", - сказав Ардебілі.

У США зростають ціни на бензин, і це може вплинути на результат республіканців під час проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться восени, пише Reuters. Це нівелює заяви партії про те, що зниження корпоративних податків і ослаблення регулювання сприяють зростанню американської економіки.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зажадав від ОПЕК "негайно знизити ціни" на паливо.

Перед цим Трамп звинуватив ОПЕК у маніпулюванні світовими ринками нафти і зажадав припинити ці маніпуляції.