"Газпрому" за позовом "Нафтогазу" довелося розкрити дані про свої активи в Британії

Ще 22 червня "Газпром" дізнався, що англійський суд 18 червня заборонив будь-які операції з активами "Газпрому" на території Англії та Уельсу.

Російський монополіст "Газпром" на вимогу суду за позовом "Нафтогазу України" розкрив інформацію про свої активи на території Англії та Уельсу, серед яких пакет акцій Nord Stream AG, йдеться в повідомленні компанії.

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"Сьогодні "Газпром" отримав згоду Міненерго Росії на розкриття інформації про свої активи на території Англії та Уельсу на вимогу англійського суду і, діючи в сумлінному ключі, розкрив цю інформацію в порядку, передбаченому судом. Серед цих активів — пакет акцій Nord Stream AG, який належить "Газпрому", що знаходиться у заставодержателя. Це не означає нового обтяження акцій Nord Stream AG або їх передачу якимось чином на користь "Нафтогазу України", — йдеться в повідомленні, передає Прайм.

"Ще 22 червня "Газпром" дізнався, що англійський суд 18 червня заборонив будь-які операції з активами "Газпрому" на території Англії та Уельсу", — додається там же.

"З урахуванням поданої вимоги про скасування рішення Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом від 28 лютого і рішення шведського суду про призупинення його виконання "Газпром" буде продовжувати захищати свої права всіма законними способами", — також наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу на території країни. Зараз «Нафтогаз» оскаржує дане рішення суду.