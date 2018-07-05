Прокуратура Києва взялася за скандальні премії в «Нафтогазі»

Слідчі дії було розпочато за заявою окремих громадян.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом виплати наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" премії в розмірі 46,3 млн дол. співробітникам компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі, повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Прокуратура міста Києва відкрила провадження. Воно вже внесено до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань - УНІАН). За заявою окремих громадян розпочато слідчі дії з перевірки нарахування премій", - повідомила вона.

Сарган додала, що докладної інформації на даний момент немає.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді, за рішенням якого стосовно транзитного контракту «Газпром» повинен сплатити української компанії 4,6 млрд дол .

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року була виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватимуться протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол.