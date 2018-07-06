"Приходьте без п'яного чаду": Насалик поскаржився на нетверезих шахтарів-переговірників
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що сьогодні вранці до нього на переговори прийшли напідпитку представники шахтарів і попросив профспілки більше не надсилати до нього п'яних переговірників.
Про це міністр заявив у Верховній Раді.
«Сьогодні вранці до мене прийшли шахтарі на чолі з паном Волинцем (голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець). Дуже прикро, що деякі представники шахтарів прийшли напідпитку. Більш того, я попросив, щоб приїхали відповідні органи і зняли показання. Вони попросили, щоб і міністр пройшов ці тести, міністр пройшов, а люди відмовилися. Я б дуже попросив профспілки, щоб люди приходили без п'яного чаду», - сказав Насалик.
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Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт в Україні перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.
Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.
За даними Міненерговугілля, станом на 1 червня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 190,9 млн грн.