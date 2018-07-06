"Приходьте без п'яного чаду": Насалик поскаржився на нетверезих шахтарів-переговірників

За словами Насалика, сьогодні вранці до нього на переговори прийшли напідпитку представники шахтарів.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що сьогодні вранці до нього на переговори прийшли напідпитку представники шахтарів і попросив профспілки більше не надсилати до нього п'яних переговірників.

Про це міністр заявив у Верховній Раді.

«Сьогодні вранці до мене прийшли шахтарі на чолі з паном Волинцем (голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець). Дуже прикро, що деякі представники шахтарів прийшли напідпитку. Більш того, я попросив, щоб приїхали відповідні органи і зняли показання. Вони попросили, щоб і міністр пройшов ці тести, міністр пройшов, а люди відмовилися. Я б дуже попросив профспілки, щоб люди приходили без п'яного чаду», - сказав Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт в Україні перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 червня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 190,9 млн грн.