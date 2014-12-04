Голова Міненерго пропонує українцям працювати вночі, щоб зменшити навантаження на електромережі

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує підприємствам перейти на роботу в нічний час для зниження споживання електроенергії в пікові години, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

«Демчишин (голова Міненерговугілля - УНІАН) запропонував підприємствам здійснити перехід на роботу в нічний час», - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства з посиланням на слова його голови Володимира Демчишина в ході селекторної наради 4 грудня в Києві за участю представників енергомістких підприємств областей України.

З іншого боку, якщо компанії не зможуть перейти на нічний режим роботи, Міненерговугілля просить про добровільне зниження споживання електроенергії на 15%.

«Якщо обмеження становитимуть 15%, ми побачимо, що спокійно проходимо період пікових навантажень, - негайно буде направлено звернення до НЕК «Укренерго» з приводу припинення відключень», - цитує прес-служба слова Демчишина.

Читайте такожНовий міністр запропонував альтернативу відключенню світла - добровільно обмежувати споживанняЯк повідомляв УНІАН, наприкінці листопада «Укренерго» закликало до зниження споживання електроенергії через гострий дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій.

У компанії наголошували, що при одночасному виключенні тільки однієї електролампи потужністю 60 Вт усіма побутовими споживачами зниження споживання електричної потужності відбудеться на величину більш як 1 000 МВт. Це становить близько 4% від навантаження в цілому по Україні у вечірні години доби.

Україна у вересні, вперше за тривалий період, почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через військові діє на Донбасі.