Прифронтова Авдіївка може залишитися без опалювального сезону - Магомедов

За словами директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, брак сірчаної кислоти неминуче призведе до зниження виробництва заводу, який живить місто теплом.

Через введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну прифронтове місто Авдіївка може залишитися без опалення в зимовий період.

Про це повідомляє "5 канал".

За словами директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, нестача сірчаної кислоти неминуче призведе до падіння обсягів виробництва заводу, який живить місто теплом.

"З вересня починається опалювальний сезон. У заводу не буде сірчаної кислоти в необхідній кількості. Що я повинен буду робити? Я буду змушений знижувати обсяги виробництва, при чому – в рази... Виходить, що в Авдіївці не буде опалення", – прогнозує Магомедов.

Зауважимо, що раніше Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від подібних лобістських заходів.

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На думку експертів, квоти на імпорт сірчаної кислоти – це помилка, адже українські виробники не в змозі задовольнити промисловість достатньою кількістю сірчаної кислоти. Зокрема, через брак цистерн для її перевезення.

"Факт той, що ті цистерни, які наявні в Україні, зможуть перевезти 40 тисяч тонн продукції. А треба перевозити десь 110-120 тисяч тонн", – пояснює президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Нині Державна регуляторна служба ініціювала роботу моніторингової групи, яка досліджує стан справ щодо введення квот і може переглянути рішення Міжвідомчої комісії щодо обмеження поставок цього виду сировини в Україну