Добудова енергоблоків ХАЕС: урядовий комітет схвалив ТЕО з чеськими реакторами

На двох енергоблоках буде встановлено реакторну установку ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор) виробництва компанії Skoda JS (Чехія).

Урядовий комітет із питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) вартістю 72,44 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року).

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з ТЕО, текст якого має УНІАН, після денонсування договору про добудову цих енергоблоків із Росією єдиним варіантом, що забезпечує добудову в найбільш короткі терміни при мінімізації витрат, є застосування реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор) виробництва компанії Skoda JS (Чехія).

На двох енергоблоках передбачається встановлення турбіни виробництва компанії "Турбоатом", а генератора - від "Електроважмашу" (обидва підприємства - Харків).

Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.

Загальна вартість добудови двох енергоблоків - 72,437 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року), зокрема, вартість обладнання - 46,3 млрд грн.

Терміни будівництва - 84 місяці від початку робіт, а ймовірне введення в експлуатацію енергоблоку №3 - 2025 рік.

Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблоку №3 - 75%, енергоблоку №4 - 28%.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорт», також брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Наприкінці 2014 року голова «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої будь-яких зрушень в реалізації цього проекту. Тоді очікувалося, що замінити «Росатом» (материнська компанія «Атомстройекспорт») зможе чеська Skoda (власником чеської Skoda JS a.s. є юридична особа, зареєстрована в Росії).

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС із Російською Федерацією.

За оцінками «Енергоатому», завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

На початку листопада 2017 року «Енергоатом» отримав від «Китайської національної ядерної корпорації» (CNNC) і «Індустріального комерційного банку Китаю» (ICBC) пропозицію щодо надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, зокрема, й через відсутність фінансування.