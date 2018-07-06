Гройсман розповів про переговори з МВФ щодо ціни газу для населення

Раніше представники Фонду наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняно (піднято) до рівня імпортного паритету.

Уряд продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом щодо формули, за якою розраховуватиметься вартість газу для населення, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«З літа 2017 року - це мало статися (підвищення цін на газ до ринкового рівня - УНІАН), я цього не допустив. Зараз ми працюємо з МВФ і обговорюємо можливі підходи, щоб врегулювати це питання. Як тільки у мене буде інформація про те, чого нам вдалося досягти, я обов'язково про це скажу», - пообіцяв Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецзобов’язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняно (піднято) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів із МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.