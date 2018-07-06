"Нафтогаз" купив Коболєву броньований "Кадилак" - ЗМІ

15:05, 06 липня 2018
Енергетика
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"Нафтогаз" купив Коболєва броньований "Кадилак" / фото УНІАН

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Про це повідомляє ЕП з посиланням на джерело.

За його словами, основну увагу було приділено запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадилак Ескалейд (Cadillac Escalade).

За даними ЕП, цей автомобіль був придбаний в червні і зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека". Вона опосередковано (через ТОВ "Корпоративний фонд "Укртранснафта") належить державній "Укртранснафті".

До переходу на використання броньованого автомобіля Коболєв використовував бюджетну Toyota Highlander.

У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва.

За даними ЕП, за три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові погрози життя і здоров'ю.

У 2015 році на нього було скоєно замах – був обстріляний будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент.

У той же час джерело " ЕП " стверджує, що поточне рішення про підвищення заходів безпеки голови "Нафтогазу" не пов'язане з епізодами минулих років.

"Нападу або загрози, які мали місце в минулому, не є релевантними для прийняття вищезгаданого рішення. Це рішення має іншу природу. Ця природа - аналіз ризиків у майбутньому", - говорить джерело ЕП.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді за транзитним контрактом, за рішенням якого «Газпром» повинен виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року була виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.

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Теги: #Нафтогаз#Коболєв