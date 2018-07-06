Антимонопольний комітет перевірить облгази

Комітет досліджує можливе порушення законодавства облгазами під час переведення абонентів на дистанційну передачу показників споживання газу.

Антимонопольний комітет проводить дослідження на наявність можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільних систем (ГРС, облгазами та міськгазами) під час переведення абонентів на дистанційну передачу показників споживання природного газу.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Згідно з повідомленням, причиною початку досліджень стали звернення від суб'єктів малого та середнього бізнесу щодо значної вартості облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних.

"Облаштування лічильників природного газу засобами дистанційної передачі даних передбачено Кодексом газорозподільних систем для ефективного функціонування лібералізованого ринку природного газу, а також з метою впровадження добового балансування для здійснення функції з управління газотранспортною системою економним, прозорим і недискримінаційним чином. Одночасно, введення добового балансування перешкоджає здійсненню суб'єктами ринку порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Тому, з метою недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку розподілу природного газу, комітет доручив своїм територіальним відділенням провести дослідження на зазначеному ринку, а саме: висунення операторами ГРС вимог з придбання засобів дистанційної передачі даних у певного суб'єкта господарювання та/або виробника з чітко визначеними технічними параметрами; нав'язування операторами ГРС певного кола суб'єктів господарювання, які здійснюють розробку робочого проекту щодо організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку;

За результатами проведеного дослідження, в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, органами комітету будуть вжиті заходи, передбачені законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за підозрою в крадіжці газу протягом 2017-2018 років облгазами, кінцевим бенефіціаром яких є український олігарх Дмитро Фірташ.

Значну частку на ринку розподілу та постачання газу для потреб населення займає група компаній Дмитра Фірташа Group DF.