«Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий мільярдний позов проти «Газпрому»

«Нафтогаз» вимагає переглянути тариф на транзит газу з березня 2018 року і попередньо оцінює свої грошові претензії в 11,58 млрд дол., не враховуючи відсотків.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала в Стокгольмський арбітраж позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з російським «Газпромом», повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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Згідно з повідомленням, контракт на транзит між «Нафтогазом» і «Газпромом» дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися суттєві зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.

Відзначається, що у своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж через процедурні причини відхилив вимогу «Нафтогазу» про перегляд тарифу. Таким чином, вимога «Нафтогазу» про перегляд тарифу по суті залишилася невирішеною.

«У березні 2018 року «Нафтогаз» направив «Газпрому» запит на перегляд тарифу та ініціював переговори згідно з контрактом. Підставами для запиту були суттєві зміни на газовому ринку Європи, зокрема правил встановлення тарифів на транзит, після підписання контракту в січні 2009 року, а також невідповідність тарифу європейському рівню. «Газпром» зайняв на переговорах неконструктивну позицію, змусивши «Нафтогаз» звернутися в арбітраж, як передбачено в контракті. «Нафтогаз» вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд дол., не враховуючи відсотків», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу по контракту на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

При цьому суд не задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд тарифу на транзит природного газу.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно сповістив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу