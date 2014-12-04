Пашинський вважає небезпечним постачання електроенергії з Росії в Крим

«Сьогодні Україна вирішила питання із забезпеченням теплоелектростанцій вугіллям. Паливо буде поставлятися з ПАР, США та інших країн. Ми цілком можемо скоротити поставки в Крим і не втратити цей стратегічний ринок. Тому що якщо Росія таки зайде на нього це закінчитися тим, що її звідти вже не виженеш», - упевнений Сергій Пашинський. Крім того, депутат вважає, що відхід з кримського ринку не вигідний Україні геополітично. Це посилить вплив Росії на регіон.

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Раніше «Укрінтеренерго» неодноразово заявляло, що транзиту електроенергії в Крим не буде. Однак, як повідомила «Українська правда» Кабінет міністрів планує дозволити транзит російської електроенергії в Крим. Перше доручення нового міністра Володимира Демчишина - підготувати зміни в нормативні акти Кабміну, щоб передбачити можливість забезпечити такий транзит. Цю ініціативу обговорювали на апаратній нараді Міненерго в четвер.