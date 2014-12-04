Президент Єврокомісії: Південний потік ще може бути побудований

Газопровід «Південний потік» може бути збудований. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у четвер, 4 грудня у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

«Щодо «Південного потоку», то Євросоюз та Болгарія разом працюють над вирішенням цього питання. Це питання не є нездоланним. Ми маємо робити те, що є найкращим для Болгарії та для ЄС. Бойко [Борисов, прем’єр Болгарії] і я знайдемо рішення разом. «Південний потік» може бути збудований. Тут нічого нового. М’яч на боці Росії. Ми готові і підготовчі роботи ведуться», – зазначив Юнкер.

1 грудня під час візиту до Анкари, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не може продовжувати реалізацію «Південного потоку» через позицію Болгарії. Путін звинуватив Болгарію у тому, що вона не веде себе, як суверенна держава і заявив, що від зупинення цього проекту вона втрачає значні кошти.

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У травні уряд Болгарії заявив, що заморожує свою частину будівництва російського проекту «Південний потік», який має постачати російський газ по дну Чорного моря через Балкани до ЄС, до розгляду суперечливих моментів цього контракту в Єврокомісії.

Але австрійська енергетична компанія OMV і російський «Газпром» підписали контракт на будівництво австрійської частини трубопроводу «Південний потік», який повинен постачати природний газ до Європи в обхід України.

Підписання відбулося 24 червня перед переговорами у Відні між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Австрії Гайнцем Фішером, які обговорювали «Південний потік» і кризу в Україні.

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Угорщина також заявила, що будуватиме свою частину «Південного потоку».

Раніше Єврокомісія закликала країни співдружності протистояти тискові Росії у питанні будівництва «Південного потоку». Вона, зокрема, заявила, що контракт Болгарії з «Газпромом» підписаний з порушенням європейських правил конкуренції в енергетиці.

Україна виступає категорично проти цього проекту.