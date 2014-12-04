Fitch: Росія відмовилася від «Південного потоку» через слабкий попит на газ в ЄС

Рішення Росії перенаправити "Південний потік" відображає слабкий попит на російський газ в Європі, яка хоче знизити залежність від Росії. Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства Fitch Ratings, передає ТАСС.

Великі електроенергетичні компанії більше не хочуть укладати довгострокові контракти на імпорт газу, вважають експерти.

"Це відбувається тому, що попит на газ циклічно і структурно слабкий, оскільки ринкова економіка рухається на користь інших джерел генерації електроенергії. Обсяг газу, що поставляється в Центральну Європу через Україну, впав в останні місяці, тоді як обсяги трубопроводом Nord Stream через Німеччину збільшилися. Якщо дивитися на потужності, європейський попит на російський газ може бути задоволений у середньостроковій перспективі газопроводом Nord Stream і трубопроводами через територію України", - вважають у Fitch.

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Крім того, експерти підрахували, що споживання газу електроенергетичними компаніями Європи буде поступово знижуватися в найближчі десять років.

Газ, який піде новим маршрутом "Південного потоку" в Туреччину, може бути експортований в Грецію та Італію.

"Цей план може стати позитивним для Туреччини, яка стане великою транзитною країною, але додаткового попиту на ринках Італії та Греції ми не спостерігаємо", - йдеться в повідомленні агентства. Крім того, це зробить "Газпром" більш залежним від Туреччини.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 1 грудня повідомив, що "в нинішніх умовах Росія не буде реалізовувати проект "Південний потік". У свою чергу глава "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що проект "Південний потік" більше не актуальний. "Все, проект закритий", - сказав голова компанії журналістам, коментуючи російсько-турецькі переговори на вищому рівні.

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Проект "Південний потік" вартістю 15,5 млрд євро був розрахований на постачання в Європу 67 млрд кубометрів газу в рік. Зараз потужності "Блакитного потоку", який постачає російський газ до Туреччини дном Чорного моря, складають 16 млрд кубометрів в рік.