Служба безпеки запобігла надзвичайній ситуації на Южно-Українській АЕС

Фахівці вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни обладнання, використання якого не передбачено чинними стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Оперативники СБУ виявили факт встановлення на Южно-Українській АЕС контрафактного кабелю електроживлення.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Южно-Українській АЕС.

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У результаті слідчих дій виявлено, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем важливих для безпеки функціонування атомної електростанції.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт постачання та встановлення силового кабелю електроживлення, використання якого не передбачено чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Державна інспекція ядерного регулювання, фахівці «Енергоатому» та керівництво АЕС вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни контрафактного обладнання.

СБУ спільно з поліцією реалізовують комплекс невідкладних слідчих дій для встановлення усіх обставин вчинення злочину з метою притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.