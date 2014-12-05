Байден привітав Порошенка з новим Кабміном і обговорив з ним питання енергобезпеки

«Віце-президент зазначив, що США продовжать роботу з нашими європейськими та іншими партнерами, щоб надати Україні фінансування, необхідне для стабілізації її економіки, в той час як вона проводить такі необхідні реформи і антикорупційні заходи», - йдеться в заяві Білого дому, випущеному в четвер, повідомляє Голос Америки.

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Байден і Порошенко також обговорили короткострокові та довгострокові перспективи України в області енергобезпеки, і віце-президент пообіцяв, що США будуть надавати Києву постійну технічну допомогу.

«Віце-президент і Президент Порошенко обговорили той факт, що Росія та її ставленики продовжують блокувати доставку гуманітарної допомоги в постраждалі від конфлікту регіони Східної України, і що дії Росії в Україні створили атмосферу беззаконня, в якій сепаратисти позбавляють пенсіонерів та інших громадян їх соціальних виплат», - повідомили в Білому домі.

Віце-президент привітав план уряду України депонувати кошти для цих виплат до тих пір, коли їх можна буде знову видавати безпосередньо в безпечних умовах.