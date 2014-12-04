«Надра України» отримала пропозицію щодо розробки родовища тільки від одного інвестора

Згідно з повідомленням, 4 грудня в приміщенні «Надра України» відбулося розкриття конвертів із заявками на участь у відкритому конкурсі з залучення інвестицій у зазначену площу.

«У присутності членів конкурсної комісії був відкритий один конверт із пропозицією від однієї юридичної особи», - зазначають у компанії.

При цьому повідомляється, що оцінюватися пропозиції інвестора будуть протягом 7 робочих днів.

Крім того, у компанії уточнили, що спецдозволом на користування надрами на Вільхівськой площі володіє дочірнє підприємство компанії «Західукргеологія».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій у розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.