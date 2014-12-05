Нафта подешевшала через рішення Саудівської Аравії знизити ціни

Ціни на нафту знижуються, оскільки Саудівська Аравія підтвердила намір зберігати обсяг видобутку, знизивши ціни для США і Азії, повідомляє Reuters.

На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,39 до $69,25 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,30 до $66,51.

"Ціна Brent прагне до $60, і ніщо не може її зупинити", - сказав керуючий ризиками Mitsubishi Corp в Токіо Тоні Нунан.

Через тиждень після того, як ОПЕК вирішила не знижувати виробництво нафти, найбільший експортер організації Саудівська Аравія знизила ціни для клієнтів в Азії і США. Боротьба за частку ринку загостриться в майбутньому році, коли Ірак має намір підвищити експорт.

Читайте такожОбвал цін на нафту б'є по Росії сильніше санкцій - Washington PostЯкщо зима буде холоднішою за прогнози, це може підтримати ціни, але вони все одно знизяться по закінченні піку споживання в першому кварталі майбутнього року, сказав Нунан. Опитані Рейтер аналітики різко знизили прогнози цін на нафту після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток.

Дешева нафта може допомогти зростанню світової економіки, підвищивши купівельну спроможність населення США, вважає керуючий інвестиціями Heartwood Investment Management у Лондоні Джейд Фу.

"Ми вважаємо, що очікувані вигоди від низьких цін на нафту для американських споживачів перекриють ризики для нафтової галузі. Це гарна новина для світової економіки", - сказав Фу.