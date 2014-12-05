Силові структури провели обшуки в «Енергоатомі» з грубим порушенням законодавства - представник компанії

Силові структури, які напередодні провели обшуки в НАЕК «Енергоатом», а також на трьох його дочірніх підрозділах - Атомремонтсервіс, Атомкомплект і Науково-технічний центр, зробили це в свавільній формі, з істотним порушенням чинного законодавства.

Про це УНІАН заявив директор центру взаємодії з органами влади «Енергоатом» Олег Поліщук.

«Як повинні в цій ситуації себе почувати чесні люди, котрі знають, що вони не винні ні в яких злочинах, і котрі щодня в рамках своєї компетенції борються з корупцією і зловживаннями. Якщо до них правоохоронна система застосовує такі методи тиску, то виникає цілком обгрунтоване запитання про те, що правоохоронці або свідомо порушують закон, або недбало виконують свої службові обов'язки", - сказав Олег Поліщук.

За його словами, вилучення більшості договірних і фінансових документів заважає компанії не тільки вести нормальну поточну роботу, зокрема, проводити своєчасні й у короткі терміни ремонти на енергоблоках, але і проводити антикорупційну роботу.

У свою чергу прес-служба «Енергоатому» повідомила УНІАН, що обшуки почалися в четвер, 4 грудня, приблизно о 9 годині ранку - одночасно в трьох державних підприємствах паливно-енергетичної галузі: НАЕК «Енергоатом», Центренерго та СхідГЗК.

Крім того, силові структури провели обшук у житловому будинку головного бухгалтера «Енергоатому» Наталії Вашетіної, а о 7.30 ранку група осіб намагалася проникнути в квартиру президента компанії Юрія Недашковського.

Коментуючи факт обшуків, директор центру зовнішніх інформаційних комунікацій «Енергоатому» Ілона Заєць зазначила, що за її інформацією підставою для обшуків є кримінальне провадження, відкрите влітку 2014 року і стосується розслідування договірної діяльності компанії 2012-2013 рр.

Водночас, вона нагадала, що 9-10 вересня в приміщенні дирекції «Енергоатом» Генеральна прокуратура спільно з ГУБОЗом уже проводила обшук щодо цього провадження. «Нагадаю, що в ході того обшуку в кабінеті президента компанії були вилучені виключно презентаційні матеріали ВАТ «Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» - з фотографіями приміщень, діаграмами динаміки зростання заробітної плати, сплати податків тощо. Саме цей інститут є проектантом Запорізької та Южно-Української АЕС, які територіально ближче всього до зони АТО», - зазначила представник «Енергоатому».

Читайте такожГолова «Енергоатому» наполягає на якнайшвидшій корпоратизації компаніїВ Енергоатомі також вважають, що силові структури проводять слідчі дії навмисно. «Зупинка одного атомного блоку вже привела до істотного дефіциту електроенергії в ситуації, коли теплові станції не можуть забезпечити свою частку на ринку в повному обсязі через дефіцит вугілля чи знищення тих потужностей, що знаходяться в зоні АТО. Навіщо в таких умовах здійснювати тиск на енергетичні компанії, які крім іншого самі готові співпрацювати з силовими структурами у справі подолання корупції», - наголосили представники «Енергоатому».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року в офісі НАЕК «Енергоатом» слідчі провели обшук і вилучення частини документів з метою зриву контракту на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.