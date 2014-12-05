Росія зібралася будувати нові газопроводи в обхід України, експерти вказують на загрози цього задуму

"Газпром", закривши проект газопроводу "Південний потік", не змінює планів позбутися від українського транзиту, але для цього монополії доведеться умовити європейські компанії, які отримують газ через Україну, з 2020 року забирати газ з хаба в західній Туреччині та будувати своїми силами газопроводи в Центральну Європу, пише "Комерсант".

Ця жорстка стратегія в разі успіху дозволить виконати завдання, що стояли перед "Південним потоком", але при провалі переговорів із споживачами "Газпрому" загрожує втрата чверті його поставок в Європу.

Читайте також«Південний потік» до Туреччини втікЗа словами джерел видання, нова труба може бути прокладена по найкоротшому маршруту через Чорне море - приблизно паралельно газопроводу Blue Stream, а потім піде в західну Туреччину до кордону з Грецією, де створять пункт здачі газу. Одночасно "Газпром" збирається вести переговори з європейськими компаніями, які отримують газ через Україну, щоб замінити закріплені в їх довгострокових контрактах пункти здачі (зараз для більшої частини обсягів це австрійський Баумгартен) на новий турецький хаб. Але газопроводи для постачання цього газу на свої ринки європейці повинні будуть будувати самі.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Путін відвідав Туреччину. Напередодні візиту він високо оцінив політику Туреччини, яка не приєдналася до санкцій Заходу проти РФ, і заявив про намір обговорити в Анкарі "нові орієнтири співпраці".

Російська конструкція повністю змінює конфігурацію газових потоків в південній і центральній Європі, при цьому геополітична вага Туреччини як транзитної країни різко збільшиться. Співрозмовники видання вказують на значні ризики. "Навіть не кажучи про те, наскільки складними будуть переговори щодо зміни пунктів здачі, європейці цілком можуть поставити питання про їх перенесення не на кордон Туреччини та Греції, а на кордон Росії та України, щоб використовувати українську ГТС", - говорить один з них. А головне, залишається неясним, яким чином споживачі "Газпрому", крім Греції, Туреччини і Болгарії, отримають газ з нового хаба.

Найбільше газу через Україну зараз отримує Італія - близько 25 млрд куб. м. Її постачання можна організувати, побудувавши порівняно коротке розширення TAP, тим більше що ще кілька років тому опрацьовувалася гілка "Південного потоку" в Італію. Але для постачання Угорщини, Австрії і Словаччини потрібно створення нової великої газопровідної системи потужністю близько 20 млрд куб. м в рік. Є й інший варіант - розширення поставок по північному маршруту через "Північний потік". Австрія і Словаччина вже де-факто забезпечуються газом "Північного потоку", не через Україну, а через Чехію по газопроводу Opal.

Росія відмовилася від газопроводу "Південний потік" - одного зі своїх найбільших проектів, геополітичне значення якого початково перевищувало економічне. Після конфлікту в Україні ЄС намертво заблокував реалізацію проекту, і тепер замість "Південного потоку" "Газпром" збирається прокладати трубу в Туреччину.

Повна невизначеність у тому, кому "Газпром" зможе продати такі великі обсяги газу з хаба в Туреччині, змушує багатьох експертів сумніватися, що монополія побудує газопровід на 63 млрд куб. м.