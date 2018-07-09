Готуємося до зими: газові сховища України заповнили на 37%

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися на 55,4% - до 11,55 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із початку сезону закачування (9 квітня) збільшились на 55,4%, або на 4,12 млрд куб. м - до 11,554 млрд куб. м.

Читайте також«Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий мільярдний позов проти «Газпрому»

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 до 7 липня до сховищ було закачано 366,55 млн куб. м газу.

Станом на 7 липня запаси газу в ПСГ становлять 11,554 млрд куб. м газу, що на 2,73%, або на 323,89 млн куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (11,88 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", c 1 до 7 липня Україна імпортувала 250,8 млн куб. м газу (з них 133,276 млн куб. м - через Словаччину, 101,07 млн куб. м - через Угорщину, 17,452 млн куб. м - через Польщу) власний видобуток за липень становив 397,92 млрд куб. м, а транзит - 1,63 млрд куб. м.

Зазначається, що на сьогодні українські газові сховища заповнено на 37,33%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.