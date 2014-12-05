У Єврокомісії вважають дії Росії щодо "Південного потоку" відвертим шантажем Болгарії

Газопровід "Південний потік" все-таки може бути побудований, а Росія шантажує Болгарію, заявивши про закриття проекту, сказав глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Reuters.

Читайте також«Південний потік» до Туреччини втікВідповідаючи на запитання журналістів після переговорів з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борісовим, Юнкер повідомив, що пов'язані з газопроводом питання не є нерозв'язними і що він обговорив їх з Болгарією.

Президент Росії Володимир Путін і глава "Газпрому" Олексій Міллер у понеділок, 1 грудня, оголосили про закриття проекту. Путін назвав неможливим будівництво "Південного потоку", поки немає згоди Болгарії, ключового учасника проекту, і звинуватив Євросоюз у небажанні співпрацювати з Москвою.

На думку Юнкера, Росія таким чином шантажує Болгарію, яка майже повністю залежить від російського газу.

"Я не приймаю цю просту думку, що Болгарію можна шантажувати щодо цих енергетичних зв'язків. Ми зробимо всі необхідні кроки для поліпшення відносин з Росією, але це залежить не тільки від бажання ЄС, Єврокомісії. Щоб танцювати танго, потрібні двоє", - сказав Юнкер журналістам.

Борісов погодився, що "Південний потік" можна побудувати, хоча він повинен відповідати законам Євросоюзу, що вимагають надання іншим компаніям доступу до магістральних газопроводів. Це питання буде обговорюватися на плановій нараді міністрів енергетики ЄС 9 грудня.

"Сподіваюся, що всі ці технічні питання будуть вирішені на цій нараді, включаючи "третій енергетичний пакет", - сказав Борісов, додавши, що не отримав від Росії офіційного повідомлення про закриття проекту.

За словами джерел в ЄС, Росія розраховувала, що повідомлення про припинення проекту змусить деякі країни Євросоюзу вимагати від Єврокомісії пом'якшення вимог.