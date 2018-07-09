Мін'юст залучить радників для стягнення з "Газпрому" за кордоном 172 мільярдів

Реалізація розпорядження Кабміну сприятиме здійсненню Мін'юстом заходів щодо захисту прав та інтересів України під час виконання судового рішення.

Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції залучити юридичних радників, фахівців, експертів для стягнення за кордоном 172 млрд грн з компанії "Газпром" (Росія) за рішенням Антимонопольного комітету (АМКУ).

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Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №462-р від 4 липня.

"З метою забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справи за участю іноземного суб'єкта та України на підставі відповідного рішення міжвідомчої робочої групи дозволити Міністерству юстиції здійснити в 2018 році закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час визнання та звернення до виконання рішення Господарського суду Києва у справі №910/18299/16 в іноземних юрисдикціях, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі", - йдеться в розпорядженні.

У пояснювальній частині до розпорядження зазначено, що його реалізація буде сприяти здійсненню Мін'юстом заходів щодо захисту прав та інтересів України під час виконання судового рішення і дозволить за державні кошти залучити юридичних радників, фахівців, експертів, у тому числі іноземних.

Як повідомляв УНІАН, у березні Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету України щодо примусового стягнення з російського газового монополіста «Газпром» штрафу у 85,9 млрд грн за порушення конкурентного законодавства України, а також пені у розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції почало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для такого арешту активів компанії за кордоном. Також раніше голова Мін'юсту Павло Петренко заявляв, що на території України у "Газпрому" немає активів на суму 171 млрд грн.