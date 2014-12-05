Банк Росії заради підтримки рубля перед виступом Путіна продав майже $2 мільярди

Центробанк напередодні щорічного послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна продав майже 2 млрд дол. для підтримки рубля.

Як повідомили УНІАН у банку, 3 грудня у рамках інтервенцій продано валюти на 101,15 мільярда рублів.

Курси долара і євро 3 грудня в черговий раз відновили історичні максимуми — 54,91 рубля і 67,9 рубля відповідно.

З 5 листопада ЦБ скасував нелімітовані валютні інтервенції, а з 10 листопада, по суті, завершив перехід до вільного плавання рубля, скасувавши регулярні інтервенції і коридор бівалютної корзини. Проте Центробанк залишив за собою право виходити на ринок з інтервенціями для підтримки курсу рубля.

1 грудня ЦБ продав валюти на 700 мільйонів доларів у рамках інтервенцій для згладжування волатильності курсу рубля.

Читайте такожПутін вирішив, що рубль обвалили валютні спекулянтиУчора протягом промови Путіна рубель досяг локального дна після заяви про те, що Захід ввів би санкції проти Росії навіть без подій в Україні, і не надовго повернувся на позитивну територію у відповідь на низку пропозицій про економічну лібералізацію, а також на заяву Путіна, що ЦБ і уряд мають скоординовано відохотити спекулянтів, "яких керівництво країни знає", грати на пониження рубля.

Проте після виступу Путіна поновився фізичний попит на валюту, що подешевшала зранку, якої у грудні потрібно номінально понад $33 мільярди під сплату зовнішніх позик і відсотків за ними в умовах західних санкцій.

Це одна з основних причин падіння рубля на абсолютні мінімуми. Іншим чинником того, що рубель з минулого четверга по середу регулярно переписував антирекорди, стало рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, що призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.