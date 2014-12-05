Білорусь з 2018 року хоче відмовитися від імпорту електроенергії та перейти до її експорту

Білорусь з 2018 року планує відмовитися від імпорту електроенергії, заявив 5 грудня начальник управління енергоефективності Міністерства енергетики Білорусі Михайло Малашенко, передає БЕЛТА.

"Ми повністю в своєму балансі відмовимося від імпорту електричної енергії, починаючи з 2018 року", - сказав він. Це буде пов'язано з введенням в експлуатацію Білоруської АЕС.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що Росія на півстоліття відстала від Білорусі щодо безпеки товарівВведення БелАЕС призведе до завантаження найбільш ефективного обладнання енергосистеми з меншою питомою витратою на вироблення електричної енергії. Малашенко зазначив, що питома витрата по новим блокам і наявним блокам в конденсаційних станціях на вироблення електроенергії відрізняється приблизно на 30%. Собівартість кіловат на годину на Білоруській АЕС буде істотно нижчою, ніж та, що виробляється в країні зараз.

Керівник управління звернув увагу, що після пуску Білоруської АЕС можна буде постачати електроенергію в країни ближнього і далекого зарубіжжя. "Це відіб'ється на собівартості кінцевого продукту (електроенергії - БЕЛТА) для споживачів Білорусі, вони тільки виграють незалежно від того, буде це реальний сектор економіки або фізичні особи", - резюмував Малашенко.

Білорусь попередньо планує в 2015 році імпортувати близько 2,5 млрд кВт/год електроенергії. Республіка щороку знижує імпорт електроенергії. У 2014 році порівняно з 2012 роком обсяги постачання впали майже вдвічі.

Білоруська АЕС - проект будівництва атомної електростанції типу АЕС-2006, який реалізується в 18 км від Островца (Гродненська область). БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків сумарною потужністю до 2400 (2х1200) МВт. Генеральним проектувальником та генеральним підрядником є об'єднана російська компанія ВАТ "НІАЕП" - ЗАТ "АСЕ". Перший енергоблок планується ввести в експлуатацію в 2018 році, другий - в 2020 році.

Білорусь традиційно імпортує електроенергію з Росії та України. Середньорічний обсяг поставок коливається в межах 5 млрд кВт/год. Україна з 1 жовтня п.р. зупинила експорт електроенергії в Білорусь. Припинення експорту пов'язано з дефіцитом електроенергії для внутрішніх потреб країни.