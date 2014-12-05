Росія і Словаччина домовилися про постачання нафти

Міністр енергетики РФ Олександр Новак і міністр промисловості Словаччини Павол Павлис підписали довгостроковий договір про постачання російської нафти до Словаччини і транзит нафти в європейські країни, передає РИА Новости.

Договір укладено строком на 15 років - з січня 2015 року до кінця 2029 року з автоматичною пролонгацією на кожні п'ять років, якщо не буде заперечень сторін. Термін попереднього договору, укладеного ще у 1991 році, закінчується 31 грудня.

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Згідно з новим договором, Словаччина щорічно буде отримувати по трубопроводу "Дружба" близько 6 мільйонів тонн нафти, і ще таку ж кількість палива прокачуватимуть через її територію до країн Західної Європи.

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Під час зустрічі питання поставок газу в країну не обговорювалися, повідомив один з учасників переговорів. Раніше словацька Slovensky plynarensky priemysel (SPP) говорила про можливе зниження обсягу постачань газу і ціни.