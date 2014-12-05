Новий міністр терміново шукає вугілля, аби врятувати від замерзання Київ та інші міста

У Міненерговугілля відбувається екстрена зустріч за участю нового міністра Володимира Демчишина, де намагаються знайти вихід із катастрофічної ситуації з браком вугілля на ТЕС.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в міністерстві.

На нараді присутні голова ДТЕК Максим Тимченко і колишній радник Едуарда Ставицького Сергій Кузяра.

Як повідомив головному редактору "Української правди" директор однієї з ТЕС, ситуація на станціях катастрофічна.

За його словами, якщо найближчим часом не будуть запущені газомазутні блоки, станції зупиняться, і багато міст залишаться без світла і тепла, в тому числі Київ.

Читайте такожНа кордоні з РФ вже п'ять днів заблоковані 200 вагонів із російським вугіллямНаприклад, на складах ТЕС державної "Центренерго" починаючи з липня кількість вугілля скоротилося до зовсім незначних показників:

липень - 969 тисяч тонн; серпень - 691 тисяч тонн; вересень - 205 тисяч тонн; жовтень -98 тисяч тонн; листопад - 58 тисяч тонн.