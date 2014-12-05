Доходи "Газпрому" падають через скорочення експорту та зниження ціни на газ

Доходи "Газпрому" від експорту газу в січні-жовтні 2014 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом роком раніше на 12,5% - до 47,359 млрд доларів, передає ПРАЙМ з посиланням на матеріали Федеральної митної служби Росії.

При цьому за звітний період "Газпром" зменшив експорт газу на 7,6% до 146,5 млрд кубометрів проти 158,6 млрд кубометрів роком раніше.

Читайте такожРосія зібралася будувати нові газопроводи в обхід України, експерти вказують на загрози цієї затіїВ далеке зарубіжжя експорт природного газу склав 106,4 млрд кубометрів, у ближнє зарубіжжя - 40,1 млрд кубометрів.

Крім того, як передає ПРАЙМ, середня ціна постачання газу з РФ за 10 місяців 2014 року знизилася на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 323,3 долара за 1 тис кубометрів.

У січні-жовтні 2013 року середня ціна становила 341,3 долара за тисячу кубометрів.