Україна, ЄС і Росія почнуть газові переговори 17 липня

Єврокомісар Шефчович і міністр закордонних справ Клімкін обговорили майбутні тристоронні переговори.

Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар із питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович і міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили тристоронні переговори між Україною, ЄС і Росією з питань газу, які повинні відбутись 17 липня.

Читайте також«Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий мільярдний позов проти «Газпрому»

Про це Марош Шефчович повідомив у Twitter.

«Ми зосередились на тристоронніх переговорах щодо газу з Росією та Україною. Оскільки час має суттєве значення, я з нетерпінням чекаю на початок цього процесу 17 липня», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Очікується, що умови майбутнього транзиту будуть також обговорюватись у ході тристоронніх переговорів.

Наприкінці лютого 2018 року російський газовий монополіст «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також російська компанія повинна поставити в Україну в 2018-2019 роках 10 млрд куб. м газу за цінами, що дорівнюють вартості газу на газових хабах у Німеччині.

«Газпром» не став виконувати свої зобов'язання, що призвело до газової кризи 2-3 березня (тимчасового дефіциту газу в українській ГТС), який вдалося подолати завдяки скороченню споживання та збільшенню імпорту газу з країн ЄС.

12 березня Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» повинен поважати свої зобов'язання з постачання газу в Україну.