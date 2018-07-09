Компанія "Карпатигаз" погасила заборгованість перед "Сбербанком"

Загальна сума фінансових зобов'язань «Карпатигаз» перед «Сбербанком» у різні періоди становила близько 50 млн дол.

Компанія "Карпатигаз" в повному обсязі погасила заборгованість перед "Сбербанком", повідомила прес-служба банку.

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«Карпатигаз» в повному обсязі погасила перед «Ощадбанком» заборгованість, яка виникла у «Карпатигаз» як оператора за договором про спільну діяльність №3 від 10 червня 2002 року. Внаслідок добровільного погашення заборгованості зі сторони позичальника, банк відмовився від судових процедур стягнення заборгованості", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, загальна сума фінансових зобов'язань «Карпатигаз» перед «Сбербанком» у різні періоди становила близько 50 млн дол.

Залучені кредитні кошти були спрямовані, зокрема, на придбання у компанії Solar Turbines International Company (США) компресорів для будівництва дожимних компресорних станцій.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року держкомпанія «Укргазвидобування» звинуватила свого партнера в рамках договору про спільну діяльність - приватну компанію «Карпатигаз» - у відмові виконувати свої зобов'язання, а саме фінансувати і добудовувати дожимно-компресорні станції.

В липні 2016 року "Укргазвидобування" звернулася до Стокгольмського арбітражу з позовом про розірвання договору з «Карпатигаз» і Misen Enterprises AB, а також про стягнення збитків від цієї діяльності. Пізніше, на початку вересня 2016 року і лютому 2017 року представники держкомпанії звинувачували «Карпатигаз» в порушенні стабільної роботи дожимно-компресорних станцій.

Довідка УНІАН. «Карпатигаз» є учасником договору про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування" і модернізує її діючі свердловини. При цьому газ, видобутий понад норми, зазначеної в договорі, розподіляється між учасниками спільного договору. Компанія «Карпатигаз» - дочірня компанія шведської Misen Energy АВ.