"Енергоатом" перерахував 3,7 мільярда до фінрезерву, призначеного для зняття з експлуатації енергоблоків АЕС

Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснює наглядова рада, затверджена постановою Кабміну.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» перерахувала 3,722 млрд грн до фінансового резерву, який призначений для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Як повідомляється на сайті компанії, дана сума була перерахована в фінрезерв станом на 30 червня.

Також наголошується, що контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснює наглядова рада, персональний склад якої затверджений постановою Кабінету міністрів.

"Енергоатом" нагадав, що відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» від 24 червня 2004 року НАЕК, як експлуатуюча організація (оператор) ядерних установок, починаючи з 2005 року, здійснює накопичення коштів фінансового резерву для фінансування заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок, шляхом відрахування коштів на спеціальний фонд Державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року Кабінет міністрів створив наглядову раду з контролю за фінансами, призначеними для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Довідка УНІАН. Зняття з експлуатації енергоблока АЕС - етап життєвого циклу ядерної установки, який починається після завершення вироблення енергії та зумовлений закінченням призначеного терміну експлуатації або рішенням про дострокове припинення експлуатації енергоблока.

Підготовка до зняття з експлуатації - комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для планування майбутнього зняття з експлуатації (СЕ), який включає в себе розробку концепції СЕ, проведення комплексного інженерного і радіаційного обстеження енергоблоків, створення системи інформаційного забезпечення зняття з експлуатації, створення інфраструктури передачі радіоактивних відходів (РАВ) на тривале зберігання/захоронення.

Основним документом, на підставі якого здійснюється діяльність щодо підготовки до зняття з експлуатації, є «Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України», затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №798 від 10 грудня 2015 року.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.