Туск назвав «Північний потік-2» помилкою, що не служить інтересам Європи

За словами президента Європейської ради, Єврокомісія поки не має повноважень для регулювання проекту «Північний потік-2» за європейськими правилами.

Європейська комісія наразі не має повноважень для регулювання російського проекту газопроводу «Північний потік-2» за європейськими правилами, оскільки деякі європейські країни не підтримують таке рішення.

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Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

«Ми обговорювали «Північний потік-2», але, на жаль, новин мало. Єврокомісія шукає мандат, щоб застосувати європейські енергетичні правила до цього проекту. На жаль, деякі країни-члени не підтримують цю думку. Моє персональне бачення, сподіваюся, добре відоме - «Північний потік-2» є помилкою і не служить нашим стратегічним інтересам, нашій безпеці, нашим правилам», - сказав він.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності визначення спільного з ЄС підходу щодо зупинки будівництва, оскільки «Північний потік-2» є геополітичним проектом, покликаним поставити Європу в залежність від Росії.

«Це точно геополітичний проект, який покликаний зробити Україну слабшою, позбавити Україну доходу від використання існуючої системи транспортування, а також взяти у Європейського Союзу понад 20 мільярдів доларів для будівництва інфраструктурного проекту, який Європі не потрібен, щоб збільшити залежність Європи від Росії», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальні станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.