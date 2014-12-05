Санкції ЄС поставили під загрозу російський нафтовидобуток на арктичному шельфі

Згідно з уточненням, обмеження стосуються устаткування не лише для російської території, але і для її ексклюзивної економічної зони і морського шельфу, повідомляє Європейська правда із посиланням на офіційний журнал ЄС.

Водночас, як зазначається, під заборону постачання підпадає лише техніка і обладнання "для розвідки і видобутку нафти на глибині більше 150 м на морському шельфі за полярним колом".

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Що стосується видобутку сланцевої нафти, то заборонено постачання до Росії лише техніки та обладнання, необхідного для "проектів, які потенційно можуть використовуватися для розвідки і видобутку сланцевої нафти шляхом гідророзриву".

Але це обмеження не стосується проектів з розвідки і видобутку нафти, що "залягає у звичайних резервуарах, крізь сланцевий шар".

Окрім того, ЄС дозволив постачання до Росії обладнання для нафтовидобутку, яке опинилося під санкційною забороною, у випадку необхідності ліквідації техногенної катастрофи, "яка може становити серйозну або значну небезпеку для навколишнього середовища і здоров'я людей".

Постачання обладнання у цьому випадку може бути здійснене без будь-якого дозволу у випадку, якщо європейський постачальник повідомить наглядові органи про нього протягом п'яти робочих днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що ExxonMobil і "Роснефть" через санкції зупинили буріння на арктичному шельфі.