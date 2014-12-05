Євросоюз не запросив Росію на зустріч стосовно "Південного потоку"

Російська сторона не отримувала офіційних запрошень на зустріч міністрів країн - учасниць проекту "Південний потік", яка повинна пройти 9 грудня в Брюсселі,

Про це повідомив РИА Новости федеральний чиновник, знайомий із ситуацією навколо проекту.

"Офіційних запрошень Росія поки не отримувала, заяви європейських посадовців буквально вирвалися в публічний простір, але далі цього справа поки не пішла. Очевидно, міністрам країн-учасниць проекту "Південний потік" потрібно виробити свою позицію і, напевно, це питання обговорюватиметься на майбутній зустрічі в Брюсселі", - сказав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків.

Читайте такожFitch: Росія відмовилася від «Південного потоку» через слабкий попит на газ в ЄСПочаток поставок газу було заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році. Однак 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і голова «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту в зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва.

В Україні не раз підкреслювали політичну та економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було обійти Україну і позбавити українську ГТС газового ресурсу.