Україна сьогодні вперше внесе майже $400 млн передоплати за російський газ

Україна здійснить передоплату за російський газ в обсязі до 1 млрд кубометрів на суму близько 378 млн дол. до кінця дня, 5 грудня, заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"До кінця дня заплатимо, - сказав міністр. - Близько 378 млн дол... Ми повинні до кінця року купити до 1 млрд кубометрів".

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до 7 грудня здійснити передоплату російського газу, який буде поставлено до України в рамках виконання домовленостей, досягнутих наприкінці жовтня в ході тривалих переговорів у форматі Україна - Європейський Союз - Росія, повідомив на початку місяця тодішній в.о. міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Читайте також У "Газпромі" відмовилися назвати дату відновлення постачання газу в Україну після отримання передплатиРаніше він наголосив, що Україна не буде переглядати плани з імопрту газу з Росії й закупить до кінця 2014 року не більше 1 млрд кубометрів російського газу.

Водночас, у "Газпромі" відмовилися назвати дату відновлення постачань газу до України після отримання передоплати.