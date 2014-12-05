Росія дозволить імпорт електроенергії в Україну за умови енергозабезпечення Криму.

Про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

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«Однією з умов імпорту електроенергії з Росії є забезпечення Криму», - сказав Демчишин. За його словами, на сьогодні немає сенсу обмежувати постачання електроенергії Кримського півострова з материкової частини України через цінову привабливість. «Претензій до Криму немає», - сказав Демчишин, високо оцінивши дисципліну платежів із Криму за електроенергію.

Причому міністр уточнив, що мова про транзит електроенергії з РФ до Криму не йде.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міненерговугілля дало добро на імпорт електроенергії з Росії. Також повідомлялося, що Пашинський вважає небезпечними постачання електроенергії з Росії в Крим.

Також повідомлялося, що Україна, на території якої вже введені графіки аварійних відключень електроенергії, може припинити енергопостачання анексованого Росією Криму, якщо півострів буде перевищувати ліміти споживання.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії у ЄС і повністю припинила експорт електроенергії до Білорусі.

Україна сподівається на збільшення постачання російського вугілля для потреб теплових електростанцій. Причому державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів із вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.