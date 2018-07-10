Рахункова палата проведе аудит премій співробітників «Нафтогазу» за перемогу над «Газпромом»

Раніше наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.

Рахункова палата планує провести аудит премій у 46,3 млн дол. співробітникам Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, анонсуючи своє інтерв'ю «Українському радіо».

«Поділився планами про аудити на дорогах і захмарних премії «Нафтогазу», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді по транзитному контракту, за рішенням якого «Газпром» має виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року була виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватимуться впродовж трьох років винятково за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій на сьогодні, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол.