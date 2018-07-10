Мін'юст відсудив у "Київенерго" Ахметова 54 мільйони гривень

Кошти стягнуті в якості регресу за програним у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позовом компанії «Золотий Мандарин Ойл».

Господарський суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про стягнення з енергокомпанії «Київенерго» Рината Ахметова 54,2 млн грн в якості регресу за програним у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позовом компанії «Золотий Мандарин Ойл».

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Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

«За 3 місяці, протягом яких тривало підготовче провадження, Міністерством юстиції надано всі докази, в тому числі оригінали платіжних доручень, що свідчать про законність виплати компанії «Золотий Мандарин Ойл» 54 млн грн. Крім того, Мін'юстом використані процесуальні інструменти, передбачені новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, зокрема, залучені експерти в галузі права і використані їхні висновки з правових питань. У результаті суд підтримав нашу позицію», - цитує прес-служба заступника міністра юстиції Світлану Глущенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2018 року Мін'юст звернувся до суду з проханням стягнути з компанії «Київенерго» 54,2 млн грн в якості регресу за програним у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позовом компанії «Золотий Мандарин Ойл».

Раніше компанії «Золотий Мандарин Ойл» було виплачено понад 54 млн грн з державного бюджету України відповідно до рішення Європейського суду з прав людини. Після того, як у 2017 році 100% акцій «Київенерго» перейшли у власність компанії «ДТЕК», Міністерство юстиції направило регресний позов проти «Київенерго» з вимогою відшкодувати сплачені на вимогу ЄСПЛ кошти в державний бюджет України.