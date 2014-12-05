Ціни на нафту вже упали нижче $69 за барель

Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 69 доларів за барель. Січневий ф'ючерсний контракт станом на 14:55 мск знизився на 0,97% - до 68,96 долара за барель, повідомляє Прайм.

Водночас, незважаючи на падіння нафти, курс долара на Московській біржі на цей час знижувався на 60 копійок - до 53,7 рубля, курс євро - на 1,1 рубля - до 66,4 рубля.

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