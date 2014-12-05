Ціни на нафту вже упали нижче $69 за барель
15:27, 05 грудня 2014Енергетика
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Нафта продовжує дешевшати через рішення країн ОПЕК не знижувати обсяги видобутку та їх готовність миритися з низькими цінами заради конкурентоспроможності.
REUTERS
Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 69 доларів за барель. Січневий ф'ючерсний контракт станом на 14:55 мск знизився на 0,97% - до 68,96 долара за барель, повідомляє Прайм.
Водночас, незважаючи на падіння нафти, курс долара на Московській біржі на цей час знижувався на 60 копійок - до 53,7 рубля, курс євро - на 1,1 рубля - до 66,4 рубля.
Читайте такожНафта подешевшала через рішення Саудівської Аравії знизити ціниНа думку учасників ринку, сьогоднішнє зміцнення рубля викликане черговими раптовими інтервенціями Банку Росії. Так, усього за півгодини регулятор продав 1,1 млрд доларів.
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