Африканське вугілля не горить на наших ТЕС, це злочин - Ярема

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як нагадали у ГПУ, слідчими Головного слідчого управління Генпрокуратури 6 листопада було розпочате кримінальне провадження за фактом заволодіння посадовими особами ВАТ «Центренерго», ДП «Укрінтеренерго» та низки інших суб'єктів господарської діяльності державними коштами в особливо великих розмірах.

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Одним з епізодів злочинної діяльності, яка перевіряється слідчими, є укладення у серпні цього року зовнішньоекономічного контракту на придбання вугілля сумнівної якості у Південно-Африканській Республіці.

«На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою із групою осіб, знаючи про мінімальні якісні показники вугілля, яке може бути використане для українських теплоелектростанцій, у серпні 2014 року свідомо уклав контракт із компанією Steel Mont Trading Ltd (Великобританія) про придбання вугілля у кількості 1 млн метричних тонн походженням із ПАР, яке за окремими якісними показниками було заздалегідь непридатне для використання», - наголошується в повідомленні.

Причому, за даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до зазначеного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла від початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол.

Крім того, наголошується в повідомленні, «після фактичного надходження першої партії закупленого вугілля і встановлення його непридатності для спалювання у печах вітчизняних ТЕС посадові особи державного підприємства своєчасних заходів для розірвання контракту і застосування штрафних санкцій не вжили, внаслідок чого допущено придбання свідомо неякісного вугілля на загальну суму майже 30 млн дол. США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить майже 400 млн грн».

У таких обставинах доставлене із ПАР вугілля на сьогоднішній день для самостійного спалювання у печах Зміївської та Трипільської ТЕС не використовується, а спалюється лише у суміші з російським вугіллям, зазначили у ГПУ.

Досудовим слідством дії директора «Укрінтеренерго» кваліфіковані як розтрата коштів державного підприємства в особливо великому розмірі за ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

На підставі рішення суду 4 грудня 2014 року підозрюваного затримано з метою приводу в суд для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, повідомили у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що уряд хоче відновити переговори з постачальниками вугілля із ПАР.