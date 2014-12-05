Росія запропонувала СОТ скасувати український закон про передачу ГТС в управління Євросоюзу і США

Про це повідомив керівник департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков, передає ТАСС.

Він нагадав, що нещодавно Україна ухвалила закон, згідно з яким акціонерами оператора ГТС можуть бути лише США і країни ЄС.

"У нас були підозри, що це не відповідає зобов'язанням України у СОТ. Ми провели аналіз цієї ситуації і дійшли висновку, що підозри правильні, і Україна порушує свої зобов'язання. На раді з торгівлі й послуг СОТ наприкінці листопада ми зробили заяву, що це законодавство суперечить нормам СОТ, і запропонували його скасувати", - сказав Медведков.

Представник МЕР РФ додав, що українська сторона у відповідь заявила, що не вважає цей закон порушенням своїх зобов'язань перед СОТ.

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Відповідаючи на питання, чи має намір Росія у зв'язку з цим починати торговий спір з Україною, Медведков заявив, що поки що не прийняте рішення, починати спір чи ні. "У випадку, якщо комусь у Росії (із представників бізнесу - прим. ред.) це буде цікаво, у даному випадку це, напевне, може бути "Газпром", то це буде одна ситуація, якщо це нікому не буде цікаво, то це інша ситуація", - сказав він.

Крім того, необхідно провести консультації з українською стороною на випадок, якщо вона погодиться із критикою і погодиться змінити законодавство.

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Нагадаємо, найближчим часом Міненерговугілля України має оголосити публічний конкурс на залучення інвесторів із США та ЄС для експлуатації та модернізації ГТС України.

Закон, який оскаржує Росія, передбачає, що ГТС і підземні сховища газу (ПСГ) залишаються у держвласності, але їх можна передавати в управління спеціально створеним компаніям. У цих керуючих компаніях українська держава отримає контрольний пакет, а інші акції можуть придбати інші інвестори, контрольовані резидентами із США, ЄС або Європейського енергетичного співтовариства.

Для російських компаній така можливість не передбачена.

У цілому Україна планує до 1 січня 2015 року створити два спільні підприємства - операторів ГТС і ПСГ у рамках реформи газового ринку.

Згідно з планами реформи, 49% у СП будуть належати міжнародному партнеру та 51% - ПАТ "Укртрансгаз".

Парламентська коаліція у Верховній раді України обіцяла в кінці листопада залишити газотранспортну систему у державній власності і забезпечити залучення інвесторів до модернізації ГТС у третьому кварталі 2015 року.