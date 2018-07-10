Голова Міненерговугілля заявив, що Україна зацікавлена у спільному з Росією виробництві ядерного палива

Міністр Ігор Насалик запропонував провести зустріч Міненерговугілля і «Росатома» в Брюсселі з 9 по 12 липня.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє про зацікавленість України у співробітництві з Росією в питаннях атомної енергетики, зокрема в будівництві заводу з виробництва тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ, ядерне паливо).

Про це йдеться в листі Насалика до першого заступника генерального директора - директора блоку з розвитку міжнародного бізнесу компанії «Росатом» (Росія) Кирила Комарова, текст якого розмістила «Економічна правда».

У листі зазначено, що Міненерговугілля дякує «Росатома» за запрошення зустрітися і підтверджує зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

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«Враховуючи існуючий високий рівень кооперації в сфері атомної енергетики, перспективи для нарощування співпраці, а також необхідність відновлення ряду спільних проектів, зокрема проекту зі створення в Україні виробництва ТВЕЛ, пропонуємо провести зустріч у Брюсселі в період з 9 по 12 липня 2018 року», - йдеться в листі.

У прес-службі Міненерговугілля кореспонденту УНІАН повідомили, що найближчим часом вони мають намір розмістити офіційний прес-реліз.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілено таким чином: 50% + 1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що першу чергу заводу буде введено в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи по ньому так і не було розпочато.

Наприкінці червня 2016 року Насалик заявив, що Американсько-японська компанія Westinghouse готова розпочати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива в Україні.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Ядерне паливо» створено в 2008 році для вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового і цирконієвого виробництва, створення виробництва елементів власного ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловиділяючих збірок. Контроль за діяльністю концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.