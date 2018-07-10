«Укрнафта» має намір інвестувати 380 мільйонів в ребрединг 50 АЗС

За 3-4 роки компанія має намір провести ребрендинг близько 70% мережі АЗС.

Найбільша нафтовидобувна компанія України - «Укрнафта» після проведених маркетингових досліджень має намір до кінця 2018 року інвестувати близько 380 млн грн у ребрендинг перших п'ятдесяти автозаправних станцій з наявних у компанії 537 АЗС по всій Україні.

Про це заявив журналістам голова компанії Марк Роллінс на презентації планів з ребрендингу.

«Ребрендинг плануємо проводити step by step - крок за кроком. На першому етапі ми плануємо ребрендингувати 50 станцій, витративши 380 млн грн», - зазначив Роллінс, уточнивши, що головною метою ребрендингу є збільшення роздрібних продажів нафтопродуктів.

«Збільшення роздрібних продажів дає нам можливість монетизувати наш видобуток, платити зарплату співробітникам, виплачувати податки державі і дивіденди акціонерам», - додав голова «Укрнафти»

Разом з тим Роллінс зазначив, що кампанія з ребрендингу може бути відкоригована залежно від того, які результати роботи продемонструють АЗС.

«Після ребрендингу цих 50 станцій ми подивимося, яка буде реакція на цей процес, і після цього почнемо другий етап", - повідомив він.

Присутній на презентації виконавчий директор зі збуту «Укрнафти» Олег Гез додав, що в цілому компанія має намір упродовж 3-4 років провести реконструкцію близько 70% мережі АЗС, розраховуючи, що інвестиції можуть окупитися упродовж 5-6 років.

"Якщо все буде добре, то ми вийдемо на реконструкцію 80-100 станцій на рік. Всього плануємо оновити близько 70% мережі», - сказав Гез.

Керівництво «Укрнафти» також зазначило, що станції, які не забезпечать необхідної прибутковості, будуть виставлені на продаж або перейдуть на варіант контейнерної роботи - без персоналу.

"Ми хочемо змінювати своє портфоліо, і, можливо, упродовж кількох наступних років ми будемо продавати свої неприбуткові станції і закуповувати нові", - сказав Роллінс.

За його словами, навіть якщо результати ребрендингу будуть успішними, компанія має намір і далі працювати в економ-класі і в жодному разі не прагнути в преміум-сегмент, характерною рисою якого є наявність великих торгових площ, розвиток фаст-фудів і великі націнки на товари.

Як повідомляв УНІАН, упродовж останніх років «Укрнафта» входить до топ-5 лідерів зі сплати податків і зборів до бюджету.

Зокрема, нещодавно «Укрнафта» заявила, що за п'ять місяців сплатила 3 млрд грн ренти, з них близько 150 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать 537 АЗС на всій території країни.