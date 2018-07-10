«Нафтогаз» перерахував до держбюджету 72 мільярди гривень

Надходження від підприємств групи становили близько 17,7% сукупного доходу держбюджету в січні-червні 2018 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-червні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 71,7 млрд грн податків та дивідендів, повідомляє прес-служба компанії.

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«За оперативними даними, за перше півріччя 2018 року група «Нафтогаз» виплатила в державний бюджет близько 71,7 млрд грн податків та дивідендів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надходження від підприємств групи становили близько 17,7% сукупного доходу державного бюджету за звітний період.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків та дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.